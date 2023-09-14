В армии ФРГ заявили, что получили денег на военную поддержку Киева до 2032 года

Бригадный генерал вооруженных сил Германии Кристиан Фрейдинг во время выступления на Yalta Europеan Strategy (Ялтинская Европейская стратегия) заявил, что армия ФРГ готова оказывать Украине долгосрочную поддержку, так как оборонное ведомство получило финансовую поддержку Бундестага на военную поддержку Киева до 2032 года, – сообщают СМИ со ссылкой на видео выступления Фрейдинга, размещенное в соцсетях.

Отвечая на вопрос «Что будет, если война продлится еще 2-3 года?», Фрейдинг сказал: «Я не думаю, что кто-то в этом зале ожидает, что эта война закончится в течение ближайших шесть месяцев. Конечно, всем хотелось бы, чтобы она закончилась в течение шести месяцев. Однако, мы получили финансовую поддержку нашего парламента на военную помощь наших украинских друзей до 2032 года. Так что я думаю, что мы готовы оказывать долгосрочную поддержку, и мы готовы уделять время нашему союзнику, а не становиться союзником Путина. Мы сохраним наши обязательства. Мы будем продолжать нашу помощь».

«Одна из самых важных вещей, не только отправлять то, что у нас есть и что производит наша промышленность, но и предоставлять пакеты возможностей, а именно: обучение, оборудование, устойчивость украинских сил, чтобы подготовить их к победе», – подчеркнул германский генерал.

Берлин, Иван Бабурин

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