На Кубе назвали продление Байденом эмбарго оправданием злоупотреблений властей США

Министр иностранных дел республики Куба Бруно Родригес Паррилья в четверг, 14 сентября, заявил, что продление торгово-экономического эмбарго в отношении Кубы со стороны властей США является оправданием своих злоупотреблений, – сообщают СМИ.

Комментируя продление президентом США Джо Байденом в среду, 13 сентября, торговое эмбарго в отношении Кубы еще на один год, Паррилья в своем микроблоге в социальной сети X (экс-Twitter) написал: «Вчерашним решением продлить эмбарго Байден продолжает традицию президентов США, которые год за годом ссылаются на древний закон 1917 года, чтобы оправдать злоупотребления в отношении кубинского народа».

Гавана, Иван Бабурин

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