В Следственном комитете РФ в четверг, 14 сентября, заявили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил провести проверку высказываний официального представителя ВСУ американского трангендера Сары Эштон-Чирилло на предмет наличия угроз в адрес российских представителей СМИ.

В сообщении, распространенном пресс-службой СК России, говорится: «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению провести проверку опубликованных в СМИ высказываний официального представителя сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло на предмет наличия угроз в адрес российских журналистов. По результатам проверки заявлению Сары Эштон-Чирилло будет дана правовая оценка».

Ранее в соцсетях распространился видеоролик, в котором пресс-секретарь ВСУ, американский (ая) трансгендер говорит: «На следующей неделе зубы российских чертей заскрежещут еще сильнее, а их бешеные уста изойдут пеной в неконтролируемом безумии, когда мир увидит, как любимый кремлевский пропагандист расплатится за свои преступления. Все российские военные преступники-пропагандисты будут настигнуты, и свершится правосудие».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»