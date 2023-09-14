Впервые в истории сыну президента США предъявлено обвинение за уголовное преступление

Хантеру Байдену, сыну действующего президента США в четверг, 14 сентября, впервые в истории страны предъявлено уголовное обвинение. Байдена младшего обвиняют в том, что он обманом заставил торговца оружием продать ему в октябре 2018 года пистолет Colt Cobra, – сообщает агентство Reuters.

Агентство со ссылкой на обвинительное заключение, озвученное в Окружном суде США в штате Делавэр, пишет, что «Хантера Байдена обвиняют по трем пунктам, связанным с его ложью о том, что он не употреблял наркотики во время приобретения и владения огнестрельным оружием, что запрещено по закону США. … Обвинения гарантируют, что судебная драма сыграет огромную роль в президентской кампании в США в 2024 году, в которой 80-летний Джо Байден добивается переизбрания в вероятном матче-реванше со своим 77-летним предшественником-республиканцем Дональдом Трампом, которому предстоят четыре уголовных процесса».

Reuters в своей заметке также отмечает, что «в обвинениях против Хантера Байдена, выдвинутых недавно назначенным специальным прокурором США Дэвидом Вайсом, ничего нет о каких-либо нарушениях сыном президента налогового законодательства США».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»