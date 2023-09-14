СМИ: Байден и Зеленский встретятся в США на следующей неделе

В ходе визита на неделю высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с хозяином Белого дома Джо Байденом, – сообщает в четверг, 14 сентября, телекомпания NBC

В сообщении телекомпании со ссылкой на представителя киевского режима, в частности, говорится: «Владимир Зеленский планирует на следующей неделе посетить Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке и встретиться с президентом Джо Байденом. Состоится встреча в Нью-Йорке на полях сессии Генеральной Ассамблеи или Джо Байден примет Зеленского в Вашингтоне украинский чиновник не уточнил».

Напомним, что выступления президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН запланированы на первую половину дня 19 сентября. На следующий день, 20 сентября в ООН состоится заседание Совета Безопасности ООН по Украине на высоком уровне.

Киев, Иван Бабурин

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