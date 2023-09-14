Госдеп: Санкции против турецких компаний не повлияют на решение Анкары по вопросу членства Швеции в НАТО

Официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер на брифинге в четверг, 14 сентября, заявил, что санкции, введенные США против турецких компаний, не должны повлиять на ратификацию турецким парламентом заявки Швеции на членство в НАТО, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, представитель госдепа сказал: «Мы не понимаем и не видим никакой связи, как эти санкции должны иметь хоть какое-то влияние на вступление Швеции в НАТО. Отношения между США и Турцией конструктивные и теплые. Вашингтон продолжает работать с Анкарой и доносить мысль о том, что вступление в НАТО очень важно для Швеции. Мы не стали уведомлять турецкое руководство о введении санкций, поскольку уверены, что внесение некоторых компаний в черный список не повлияет на процесс вступления Швеции в НАТО».

Следует отметить, что ранее в четверг, 14 сентября, активисты запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана сожгли чучело президента Турции Реджепа Эрдогана перед зданием парламента Швеции.

Вашингтон, Иван Бабурин

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