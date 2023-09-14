ФБР продолжает пытаться вербовать российских дипломатов

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая на заседании Комитета по сношениям ООН со страной пребывания в четверг, 14 сентября, заявила, что спецслужбы, в частности, ФБР продолжает попытки вербовки сотрудников российского постпредства при ООН, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Заболоцкая сказала: «На прошлом заседании я рассказывала о том, что специальные службы США оказывают навязчивое внимание представителям России, приезжающим в ООН. Однако по его итогам эта практика была продолжена. Я предлагаю членам Комитета представить себе ситуацию, когда вы или члены вашей семьи идут за хлебом в ближайший магазин, где их встречает представитель ФБР. Как вы думаете, это нормальная ситуация? Отвечает ли она букве и духу Соглашения? США последовательно оказывают давление на постпредство России и в целом препятствуют участию нашей страны в работе всемирной организации».

«Генсекретарь обязан задействовать арбитражную процедуру из-за невыполнения США своих обязательств в рамках соглашения о стране пребывания ООН, прямо предусмотренную разделом 21 Соглашения. Мандат на ее запуск по упомянутому разделу ему давно выдан Генассамблеей», – подчеркнула российский дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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