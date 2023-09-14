В Госдепе объяснили сенаторам, зачем США должны присутствовать в Армении

Исполняющая обязанности зам.госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким на слушаниях в комитете Сената по международным отношениям по ситуации в Нагорном Карабахе в четверг, 14 сентября, заявила, что Соединенные Штаты стремятся к тому, чтобы Армения оторвалась от России и стала партнером США в противовес Москве, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос сенатора Пэта Рикеттса «Армения хочет подтолкнуть Россию к активности в Нагорном Карабахе или она реально хочет оторваться от России», представитель Госдепа сказала: «Еще слишком рано говорить об этом. Но это не значит, что мы не должны пытаться довести ситуацию до точки, к которой мы стремимся. И такой точкой является реальное решение Армении стать нашим партнером в противовес России. Но чтобы этого добиться, мы должны там присутствовать».

Вашингтон, Иван Бабурин

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