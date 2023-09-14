Работники американского автопрома готовятся к крупнейшей забастовке

Председатель профсоюза работников американской автоиндустрии (United Auto Workers) Шон Фейн пригрозил забастовкой сразу на трех крупнейших автоконцернах General Motors, Ford и Stellantis в связи с тем, что их руководство не смогло достичь договоренности по поводу условий в новых контрактах для трудящихся, – сообщает в четверг, 14 сентября агентство Associated Press.

Как сообщает агентство, профсоюзный лидер заявил: «Протестные действия начнутся с частичной приостановки работы и будут готовы расширяться до тех пор, пока работодатели и профсоюз не придут к соглашению, либо предприятия будут полностью остановлены. Забастовки на всех заводах одновременно в начале не будет, но она начнется на всех трех компаниях, хоть и в ограниченном количестве локаций. Потом, в зависимости от переговоров, мы назовем тех, кто присоединится к нашему протесту, когда он будет готов разрастаться».

«Автомобильные компании получили рекордную прибыль, но за четыре года лишь дважды повышали работникам почасовую оплату труда на 3%, что значительно ниже инфляции за этот период. Исходя из экономических реалий, профсоюз требует увеличить зарплаты работников на 46%, при этом снизив рабочее время до 32 часов в неделю. В последние годы руководство General Motors, Ford и Stellantis существенно занижало заработки рабочим. Среди других требований профсоюза – улучшение условий труда и расширение пенсионных прав работников», – сказал Фейн.

Associated Press пишет, что если забастовка начнется в том виде, который обещает профосоюзный лидер, то она станет первой, которая охватит одновременно несколько предприятий за 80-летнюю историю профсоюза.

Вашингтон, Иван Бабурин

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