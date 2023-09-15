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Пятница, 15 сентября 2023, 18:37 мск

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СМИ: Брюссель передает Киеву первые десять из обещанных 40 б/у бронетранспортеров

Боевая машина пехоты M2 Bradley, фото: bloomberg.com

Брюссель передает ВСУ первую партию из десяти модернизированных бронемашин M113, снятых с вооружения бельгийской армии более десяти лет назад, – сообщает специализированный портал Force Operations Blog.

В публикации портала, в частности, говорится: «Первая партия из десяти бронемашин M113, модернизированных компанией John Cockerill Defense (JCD), будет отправлена в Украину в результате инициативы, финансируемой Бельгией, Нидерландами и Великим Герцогством Люксембург. Помимо этого, бельгийский концерн изучает и другие возможности продолжения поддержки украинской армии. Согласно контракту, заключенному с минобороны Бельгии, компания JCD к концу ноября восстановит и оснастит пулеметом 40 транспортных машин M113. В дальнейшем могут последовать и другие подобные поставки».

«Совет министров Бельгии 16 июня одобрил поставку Украине этих бронетранспортеров, снятых с вооружения бельгийской армии более десяти лет назад», – пишет Force Operations Blog.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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