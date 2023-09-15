Минобороны опровергло информацию о том, что в угнанном на Украину вертолете Ми-8 находился гражданин Таджикистана

Министерство обороны РФ в пятницу, 15 сентября, заявило, что информация, о якобы находившемся в составе экипажа, пропавшего без вести в августе т.г. российского вертолета Ми-8 гражданина Таджикистана, не соответствует действительности.

В сообщении, распространенном пресс-службой оборонного ведомства, говорится: «Информация, распространенная рядом интернет-ресурсов и телеграм-каналов, о якобы находившемся в составе экипажа, пропавшего без вести в августе т.г. российского вертолета Ми-8 гражданина Таджикистана, абсолютно не соответствует действительности. В состав авиационных экипажей Воздушно-космических сил входят только военнослужащие – граждане Российской Федерации».

Напомним, что ранее Telegram-канал Baza сообщал, что «на борту вертолета был выпускник Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина по имени Никита и уроженец Узбекистана Хуршед, закончивший Сызранское летное училище».

В свою очередь, Главное управление разведки (ГУР) Украины сообщало, что «после приземления экипаж вертолета Ми-8 оказал сопротивление и был ликвидированы».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»