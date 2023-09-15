Захарова призвала срочно найти потерянный ум главы МИД ФРГ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 15 сентября, после объявления Анналеной Бербок главу КНР Си Цзиньпина «диктатором» обратилась с призывом срочно найти и вернуть ум главе МИД ФРГ.

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Глава МИД ФРГ Анналена Бербок: «Председатель КНР Си Цзиньпина является «диктатором». Ахтунг! Кто найдёт потерянный Министром иностранных дел Германии Бербок ум, срочно отдайте хозяйке – ей хуже с каждым днём».

Ранее сегодня Анналена Бербок в интервью американскому телеканалу Fox News заявила, что руководитель КНР Си Цзиньпин является «диктатором», для которого успешное проведение СВО на Украине будет «сигналом».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»