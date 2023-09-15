Еврокомиссия отказала пяти странам ЕС в требовании продлить эмбарго на украинское зерно

Европейская комиссия отказалась продлевать временные меры, которые с мая текущего года ограничивали свободное обращение на территории Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии четырех украинских аграрных товаров: пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте Еврокомиссии, говорится: «Еврокомиссия проанализировала данные, связанные с влиянием экспорта четырех категорий сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС. В результате было решено, что действующие меры истекают сегодня. Еврокомиссия будет воздерживаться от введения каких-либо ограничений до тех пор, пока эффективные меры со стороны Украины действуют и полностью работают».

«Украина согласилась в течение 30 дней ввести любые правовые меры, включая, систему экспортного лицензирования, чтобы избежать скачков объемов зерна во время поставок. До этого времени Украина должна принять с 16 сентября эффективные меры по контролю за экспортом четырех групп товаров (пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник), чтобы предотвратить любые рыночные искажения в соседних государствах-членах ЕС. Украина обязалась представить план действий на платформу не позднее закрытия рабочего дня в понедельник, 18 сентября 2023 года», – сообщили также в Еврокомиссии.

Брюссель, Иван Бабурин

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