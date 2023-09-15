российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 15 сентября 2023, 20:23 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Варшава не послушается Еврокомиссию и в полночь закроет ввоз зерна с Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на встрече с избирателями в пятницу, 15 сентября, несмотря на решение Еврокомиссии снять эмбарго с поставок зерна с Украины, заявил, что в полночь Варшава продлит запрет на ввоз украинского зерна, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Моравецкий сказал: «Мы продлим запрет, несмотря на отсутствие согласия Еврокомиссии. Мы не будем слушать Берлин или Брюссель. Эмбарго будет продлено сегодня в полночь!»

Варшава, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире, Конфликт на Украине, Политика,