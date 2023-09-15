Варшава не послушается Еврокомиссию и в полночь закроет ввоз зерна с Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на встрече с избирателями в пятницу, 15 сентября, несмотря на решение Еврокомиссии снять эмбарго с поставок зерна с Украины, заявил, что в полночь Варшава продлит запрет на ввоз украинского зерна, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Моравецкий сказал: «Мы продлим запрет, несмотря на отсутствие согласия Еврокомиссии. Мы не будем слушать Берлин или Брюссель. Эмбарго будет продлено сегодня в полночь!»

Варшава, Иван Бабурин

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