В ЮНЕСКО объяснили, зачем включили в список всемирного наследия Софийский собор, Киево-Печерскую лавру в Киеве и исторический центр Львова

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО, заседающий в Эр-Рияде до 25 сентября, включил в пятницу, 15 сентября, в Список всемирного наследия, которое находится под угрозой, Софийский собор и Киево-Печерскую лавру в Киеве, а также исторический центр Львова, что «открывает возможность получения дополнительной финансовой и технической помощи», – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном пресс-службой ЮНЕСКО, говорится: «Комитет всемирного наследия, принял сегодня решение о включении объектов «Софийский собор и связанные с ним монастырские здания и Киево-Печерскую лавру» и «Львов – ансамбль исторического центра» в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой».

«Включение объектов в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, напоминает 195 государствам-участникам Конвенции об их ответственности за мониторинг и вклад в защиту этих объектов. Это также открывает возможность получения дополнительной финансовой и технической помощи для осуществления новых чрезвычайных мер», – отметили в ЮНЕСКО.

Эр-Рияд, Иван Бабурин

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