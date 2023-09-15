Венгрия вслед за Польшей ввела запрет на ввоз украинской агропродукции

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь в пятницу, 15 сентября, заявил, что в связи с отменой Еврокомиссией ограничений на ввоз украинской агропродукции, правительство выпустило постановление, запрещающее ввоз с Украины 24 видов сельхозпродукции, включая зерно, овощи, мясо и мед, – сообщают СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Надь написал: «В Брюсселе приняли решение: не продлевать запрет на ввоз украинского зерна. Венгрия на национальном уровне закрывает границы, распространяя это на 24 украинских товара, прежде всего на зерно, овощи, мясо и мед».

В свою очередь правительство Венгрии в государственном «Бюллетене официальной информации» опубликовало постановление «о перевозке определенных сельскохозяйственных продуктов, происходящих с Украины», в котором говорится, что «с 16 сентября 2023 года устанавливается запрет на ввоз в Венгрию 24 видов аграрной продукции». В прикрепленной к документу таблице говорится, что запрет распространяется на «пшеницу, рожь, кукурузу, рапс, семена подсолнечника и растительное масло, а также продукты мясопереработки, различные овощи и мед».

Ранее сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на встрече с избирателями объявил, что «сегодня в полночь Варшава продлит запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на решение Еврокомиссии».

Будапешт, Иван Бабурин

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