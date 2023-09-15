Словакия, как Польша и Венгрия, запретила ввоз продукции с Украины

Министр сельского хозяйства и развития сельских районов республики Словакия Йозеф Биреш после объявления ЕК об отмене эмбарго на украинскую сельхозпродукцию в пятницу, 15 сентября, объявил, что его страна в одностороннем порядке продлит запрет на ввоз зерна с Украины, – сообщает местный телеканал Markiza. со ссылкой на.

В сообщении телеканала было сказано: «Министр сельского хозяйства подтвердил телеканалу Markiza, что Словакия продлит запрет в одностороннем порядке запрет на ввоз зерна с Украины со стороны Словакии начнет действовать с полуночи с пятницы на субботу».

Следует отметить, что ранее сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что его страна, а также Румыния, Польша и Словакия в одностороннем порядке продлят запрет на ввоз украинской агропродукуции.

«Запрет истекает сегодня. Пока что брюссельские бюрократы не хотят его продлять. И если сегодня до полуночи они не продлят, то Румыния, Польша, Словакия и Венгрия сообща сами продлят запрет на импорт на национальной основе», – заявил венгерский лидер.

Братислава, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»