Политолог Белковский* пополнил список иноагентов

Министерство юстиции РФ в пятницу, 15 сентября, внесло в реестр иностранных агентов политолога Станислава Белковского*, журналиста Илью Шепелина* и еще четверых человек.

В сообщении, опубликованном на сайте минюста, говорится: «15 сентября 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены С.А. Белковский*, Е.С. Кочегин*, К.В. Седов*, Ю.Е. Федоров*, а также И.А. Шепелин*».

«С.А. Белковский* осуществлял пропагандистскую антигосударственную деятельность, направленную на формирование негативного образа Российской Федерации и дискредитацию специальной военной операции на Украине», – сообщили в ведомстве.

*Физлицо признано в России иностранным агентом

Москва, Иван Бабурин

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