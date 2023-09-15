Президент США впервые в истории встретится с лидерами сразу пяти экс-республик Советского Союза

Советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан на брифинге в пятницу, 15 сентября, заявил, что на следующей неделе у президента США Джо Байдена запланирована встреча с лидерами пяти стран Центральной Азии, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Салливан сказал: «Президент встретится с президентами пяти государств Центральной Азии: Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Это будет первый в истории президентский саммит в формате С5+1. Саммит не направлен против какой-либо страны, речь идет о позитивной повестке, которую США хотят проработать с указанными странами».

Кроме того, советник Байдена по нацбезопасности сообщил, что президент США по возвращении в Вашингтон после выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке на следующей встретится с Владимиром Зеленским.

«Президент Байден затем вернется в Вашингтон из Нью-Йорка, чтобы принять президента Украины Зеленского здесь, в Белом доме, в четверг», – сказал Салливан.

Вашингтон, Иван Бабурин

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