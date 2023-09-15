В Белом доме назвали график поставок вооружений Украине

Советник Байдена по национальной безопасности президента США Джейк Салливан на брифинге в пятницу, 15 сентября, заявил, что поставки вооружений киевскому режиму осуществляются по графику – раз в две недели, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос Салливан сказал: «Мы перманентно готовим новые военные поставки Украине. Как вы знаете, мы предоставляем пакеты помощи примерно каждые две недели. То есть вы вправе ожидать объявлений об очередных поставках снаряжения и оружия для продолжения Украиной контрнаступления и защиты от российских атак. О следующем пакете мы сообщим на следующей неделе».

Вашингтон, Иван Бабурин

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