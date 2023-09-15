В Белом доме заявили, что Байден в свои 80 работает, как 40-летний

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в пятницу, 15 сентября, заявила, что 80-летний президент Байден работает, как 40-летний, достигая серьезных результатов, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос об обеспокоенности американцев дееспособностью президента США, Карин Жан-Пьер сказала: «Эту тему затрагивают часто, но президент Байден работает, как 40-летний. Восьмидесятилетие – это новое 40-летие, вы разве не слышали? Регулярная критика из-за преклонного возраста Джо Байдена не отражает реальности, потому что президент США демонстрирует высокую работоспособность, достигая результатов, недоступных другим политикам».

Вашингтон, Иван Бабурин

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