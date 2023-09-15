СМИ: Ким Чен Ын глубоко впечатлился российской авиационной техникой

Председатель Государственного совета КНДР, генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын во время посещения в Комсомольске-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ), который выпускает истребители Су-35 и Су-57, оказался глубоко впечатлен современными технологиями России в области авиации, – передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В сообщении агентства говорится: «Уважаемый товарищ Ким Чен Ын выразил искреннее уважение в связи с тем, что авиационные технологии в России стремительно развиваются, опережая потенциальные внешние угрозы, и пожелал дальнейших успехов в развитии завода. Он сказал, что был глубоко впечатлен богатым независимым потенциалом и современностью российской авиастроительной отрасли и ее непрестанными предприимчивыми усилиями по достижению новых целей».

«Товарищ Ким Чен Ын выразил искреннюю надежду на то, что завод продолжит развиваться и достигнет высоких показателей производственного роста в будущем», – сообщает ЦТАК.

Комсомольск-на-Амуре, Иван Бабурин

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