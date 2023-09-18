Зеленский исключил мир с Россией путем передачи части территорий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военный конфликт с Россией не будет завершен путем территориальных уступок. Также он отметил, что контрнаступление ВСУ продолжится при любых погодных условиях.

«Нет. Это наша территория», – сказал Зеленский в интервью телекомпании СBS, отвечая на вопрос, готов ли он пойти на передачу части украинской территории РФ ради заключения мира.

При этом украинский президент не стал отвечать на вопрос о том, будет ли Киев добиваться возвращения Крыма.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что контрнаступление продолжится и после окончания благоприятной погоды. «Нам необходимо двигаться вперед. Мы не можем терять время. Забудьте о погоде и тому подобном», – сказал он.

Ранее сегодня издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на западного чиновника, что ВСУ уже в конце октября придется перейти от попыток наступления к удержанию нынешних позиций из-за ухудшения погодных условий. По мнению собеседника издания, осенняя погода не даст ВСУ шансов прорвать российскую оборону, поскольку дождь и грязь снизят маневренность войск и техники.

Москва, Наталья Петрова

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