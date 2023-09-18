В ООН заявили, что Украина «выкачала весь кислород из комнаты»

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн заявила, что Украина, постоянно требуя помощи, как бы «выкачала весь кислород из комнаты», хотя в мире есть и другие «горячие точки», – сообщает в понедельник, ё8 сентября, телеканал ABC.

В интервью телеканалу Маккейн сказала: «Сейчас большая часть средств государств уходит на помощь Украине. Украина, как бы выкачала весь кислород из комнаты. И мы, конечно, понимаем необходимость поддержки Украины. Но в мире есть и другие горячие точки, которые находятся в таком же глубоком отчаянии, как и Украина. Всемирной программе грозит приостановка деятельности в Афганистане из-за недостаточного финансирования. Мы кормили афганских женщин и детей, и если мы нам придется уйти, то результатом этого станет голод. Поэтому мы должны убедиться, что мы напоминаем миру о важности всего земного шара. Правительства, люди разговаривают с властью, но парламенты говорят – «нет». Их избиратели тоже говорят – «нет». С такими же проблемами мы сталкиваемся и в Соединенных Штатах».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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