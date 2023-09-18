Путин продлил на год продовольственное эмбарго

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до конца 2024 года срок действия продовольственного эмбарго, введенного в ответ на антироссийские санкции в 2014 году.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации в понедельник, 18 сентября, говорится: «Продлить с 1 января по 31 декабря 2024 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

Москва, Иван Бабурин

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