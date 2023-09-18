МИД РФ заявил о выходе России из Совета Баренцева/Евроарктического региона

Министерство иностранных дел РФ в понедельник, 18 сентября, заявило, что Россия выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) по вине западных участников организации: Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и ЕС.

В заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, говорится: «На протяжении тридцати лет Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) являлся полезным и эффективным форматом трансграничного взаимодействия, способствовавшим поддержанию мира и стабильности на Севере, его устойчивому социально-экономическому развитию, защите окружающей среды, укреплению культурно-гуманитарных связей и контактов между людьми, включая представителей коренных народов. По вине западных участников совета (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, ЕС) его деятельность с марта 2022 г. фактически парализована. Финляндское председательство не подтвердило готовность передать России руководство в СБЕР в октябре 2023 г. в нарушение принципа ротации, сорвав проведение необходимых подготовительных мероприятий».

«В сложившихся условиях вынуждены объявить о выходе Российской Федерации из СБЕР. Соответствующее послание Министра иностранных дел России С.В.Лаврова 18 сентября 2023 г. направлено мининдел стран-членов организации, Высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а также в Международный Баренцев секретариат в г.Киркенес (Норвегия)», – заявили в МИДе и добавили: «Россия продолжит реализовывать свои национальные задачи на Севере. Остаемся открытыми для взаимодействия со всеми, кто настроен конструктивно, готов к равноправному диалогу и взаимовыгодной совместной работе».

Москва, Иван Бабурин

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