СМИ: Варшава, Будапешт и Братислава в ответ на угрозы Киева объявили о выходе из координационной платформы ЕК по поставкам зерна с Украины

В ответ на угрозы Киева пожаловаться во Всемирную торговую организацию (ВТО) Польша, Венгрия и Словакия приняли решение прекратить своей участие в работе координационной платформы Еврокомиссии (ЕК) по проблемам поставок зерновых с Украины, – сообщает в понедельник, 18 сентября, Польское агентство печати (РАР).

Агентство со ссылкой на источник в Евросоюзе пишет, что «Польша, Венгрия и Словакия отказываются от работы в рамках платформы из-за процедурной осторожности и того факта, что Украина может использовать информацию, предоставленную в рамках координационной платформы, против этих трех стран в разбирательствах в ВТО».

Брюссель, Иван Бабурин

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