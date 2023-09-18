Румыния вслед за Польшей, Венгрией и Словакией объявила о запрете на ввоз украинских зерновых

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в понедельник, 18 сентября заявил, что обратится к главам министерств сельского хозяйства и экономики с предложением запретить на 30 дней импорт украинской агропродукции, – сообщает румынская радиостанция RFI România.

Как сообщает радиостанция, румынский премьер заявил следующее: «После того, как Еврокомиссия приняла решение не продлевать запрет на украинское зерно, ни один килограмм пшеницы или другой культуры не был импортирован в Румынию. Если появятся запросы на экспорт для Румынии, я определенно потребую, в первую очередь от министра сельского хозяйства, министра экономики, издать совместный приказ, чтобы ограничения были продлены на 30 дней, пока положение вещей не прояснится. Хочу заверить аграриев – такого, как было год назад, больше не повторится».

Напомним, что в минувшую пятницу, 15 сентября, Европейская комиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в страны ЕС.

Бухарест, Иван Бабурин

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