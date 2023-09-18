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Понедельник, 18 сентября 2023, 22:19 мск

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Депутаты Госдумы единогласно решили пользоваться автомобилями только российского производства

Совет Государственной Думы в понедельник, 18 сентября, единогласно принял решение об использовании депутатами парламента только автомобилей, произведенных в России.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского парламента, говорится: «Совет Государственной Думы обсудил вопрос о закреплении за депутатами автотранспорта для осуществления полномочий в регионе. Принято решение, чтобы со следующего года в своих избирательных округах депутаты обеспечивались только автомобилями, произведенными в России».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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