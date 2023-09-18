Эрдоган заявил о решении увеличить позитивную повестку в контактах с Байденом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с представителями американских аналитических центров в Нью-Йорке в понедельник, 18 сентября, заявил, что он и Джо Байден решили увеличить позитивную повестку в контактах, преодолев возникающие препятствия, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном администрацией турецкого президента, говорится: «Президент Эрдоган выразил удовлетворенность развитием отношений Турции с США. Он сообщил, что в ходе контактов с президентом США Байденом, преодолев большинство препятствий, возникающих в отношениях двух стран время от времени, они решили увеличить в контактах позитивную повестку».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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