Германия передаст Киеву военную помощь на 400 млн. евро, но без ракет «Таурус»

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия передаст Украине новый пакет военной помощи общей стоимостью 400 млн. евро, в который войдут электро- и теплогенераторы, системы разминирования, а также различные боеприпасы. Решение о передаче дальнобойных ракет «Таурус» еще не принято,– сообщает в понедельник, 18 сентября, немецкое издание Bild.

В интервью изданию Писториус сказал: «Мы поставляем дополнительные боеприпасы: взрывчатые, минометные, противоминометные. Потому что боеприпасы – это то, что наиболее остро необходимо Украине. Также Германия поможет Украине защищенной техникой и системами разминирования. Также мы не забываем и о приближающейся зиме. Мы отправим на Украину не только одежду, но и электро- и теплогенераторы. В общей сложности пакет будет стоить 400 млн. евро».

Что касается, выпрашиваемых Киевом крылатых ракет дальнего действия «Таурус», глава германского минобороны сказал: «Необходимо прояснить ряд политических, правовых, военных и технических аспектов. Это непросто, и поэтому отправлять или нет крылатые ракеты «Таурус», федеральное правительство еще не решило».

Берлин, Иван Бабурин

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