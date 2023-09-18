Американские политики в Вашингтоне и в Киеве увидели прогресс в украинском «контрнаступе»

Координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в Белом доме, а также сенатор-демократ на пресс-конференции в Киеве в понедельник, 18 сентября, заявили, что наблюдают прогресс в украинском контрнаступлении, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Кирби сказал: «Украина продолжает свой прогресс в контрнаступлении. В предстоящий четверг в ходе встречи в Вашингтоне президент Байден рассчитывает услышать о ситуации на поле боя лично от президента Зеленского».

В свою очередь, американский сенатор-демократ Марк Келли на брифинге в Киеве так же, как и Кирби, заметил, что Украина добивается прогресса в контрнаступлении.

В ходе общения с местными журналистами сенатор сказал: «Я считаю, что украинские военные делают фантастическую работу в невероятно сложных обстоятельствах. По крайней мере, на начальном этапе. Прогресс, достигнутый в этом контрнаступлении, по моему мнению, – это хорошо. Хотим ли мы, чтобы контрнаступление шло быстрее? Хотим ли мы большего? Конечно, хотим! И мы добиваемся прогресса! Я верю, что это будет продолжаться».

Отвечая на вопрос, сможет ли передача Киеву истребителей F-16 и ATACMS «изменить игру на поле боя», Марк Келли заявил: «Я не думаю, что есть что-то, что можно было бы назвать панацеей».

Вашингтон, Иван Бабурин

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