Украина удивила Еврокомиссию своей кляузой, поданной в ВТО на сразу три страны-члена ЕС

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский в Брюсселе на пресс-конференции по итогам заседания Совета по сельскому хозяйству стран ЕС в понедельник, 18 сентября, заявил, что удивлен «путем, который выбрала Украина», подав жалобу в ВТО на Польшу, Словакию и Венгрию, – сообщают СМИ

В ходе общения с журналистами еврокомиссар сказал: «По поводу односторонних мер трех стран ЕС и подачи Украиной жалобы в ВТО я могу сказать, что в Еврокомиссии есть специальные службы, которые должны высказаться на этот счет. Я не хочу предвосхищать их решение, я могу только поделиться с вами собственной позицией – я удивлен тем путем, который выбрала Украина. Отмечу, что страны, против которых Украина подала иск в ВТО, приложили для вывоза украинской сельхозпродукции немалые усилия».

Ранее в понедельник министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что ее страна подала иски против Польши, Словакии и Венгрии во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за запрета этих стран на импорт агопродукции с Украины.

Брюссель, Иван Бабурин

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