Белый дом назвал запрет на ввоз украинского зерна суверенным решением Европейских стран

Координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в понедельник, 18 сентября, заявил, что запрет стран Восточной Европы на ввоз украинского зерна в Вашингтоне считают их суверенным решением и давить не будут, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Кирби сказал: «Не будет ли лицемерием со стороны США давить на другие страны по поводу суверенных решений, которые они принимают, руководствуясь, как они считают, интересами своих жителей? США считают запрет на ввоз зерна из Украины суверенным решением стран Европы. Соединенные Штаты хотят видеть украинское зерно на мировом рынке, для чего необходимо восстановить зерновую сделку».

Ранее в понедельник Польша, Венгрия и Словакия приняли решение прекратить свое участие в работе координационной платформы Еврокомиссии (ЕК) по проблемам поставок зерновых с Украины», а Румыния решила приостановить украинский импорт на 30 дней.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»