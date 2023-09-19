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NewDayNews.ru

Вторник, 19 сентября 2023, 19:03 мск

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Байден с трибуны Генассамблеи ООН заявит о поддержке киевского режима силами США и их союзников

Фото: страница Белого дома в соцсети

Администрация Белого дома во вторник, 19 сентября, сообщила, что президент США Джо Байден во время сегодняшнего выступления на 78-й Генеральной Ассамблеи ООН заявит о продолжении поддержки Киева Соединенными Штатами и их союзниками, – передают СМИ.

В отрывке из предстоящего выступления Байдена, распространенного Белым домом, в частности, говорится: «Если страны ООН допустят раздел Украины сегодня, то обеспечить независимость какой-либо другой страны завтра уже станет невозможно. Вот почему США вместе с нашими союзниками и партнерами по всему миру будут продолжать поддерживать храбрый народ Украины, защищающий свои суверенитет и территориальную целостность, а также свою свободу. …Мировому сообществу необходимо противостоять этой неприкрытой агрессии сегодня, чтобы сдержать потенциальных агрессоров завтра».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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