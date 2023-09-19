Пентагон не считает нужным прекращать совместные военные учения в Армении

Министерство обороны США во вторник, 18 сентября, заявило, что несмотря на обострение ситуации в Карабахе, совместные с армянской армией учения завершатся по плану завтра, 20 сентября, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном Пентагоном, в частности, говорится: «США не видят в данный момент угрозы для своих военнослужащих, принимающих участие в учениях на территории Армении. Несмотря на обострение ситуации в Карабахе, учения EAGLE PARTNER 2023 завершатся по плану завтра, 20 сентября. Наши совместные с Арменией учения реализовали свои цели по построению новых отношений на тактическом уровне и повышению совместимости для миротворческих операций».

Вашингтон, Иван Бабурин

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