Баку заявил о готовности к встрече с представителями Нагорного Карабаха

Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева во вторник, 19 сентября, заявила, что Баку готов в городе Евлах встретиться с представителями армянского населения Нагорного Карабаха, а также о том, что для прекращения «антитеррористических мер» армянские военные должны поднять белый флаг, – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном администрацией Ильхама Алиева, в частности, говорится: «В связи с призывом незаконного режима, созданного и все еще поддерживаемого Арменией на территории Азербайджана, к началу переговоров администрация президента Азербайджанской Республики заявляет о готовности к встрече в Евлахе с представителями армянского населения, проживающего в Карабахском регионе нашей страны».

«Для приостановки антитеррористических мер незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать всё оружие, незаконный режим должен быть распущен. В противном случае антитеррористические меры будут продолжены до конца», – добавили в администрации президента Азербайджана.

Баку, Иван Бабурин

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