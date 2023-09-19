Байден: Цель России – лишить независимости всех, кто присутствует в зале Генассамблеи ООН

Президент США Джо Байден во время выступления на 78-й Генассамблее ООН во вторник, 19 сентября, заявил, что если Россия победит на Украине, то все присутствующие в зале заседаний также лишаться своей независимости, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию из зала Генассамблеи ООН

В ходе своего выступления лидер США завил: «Лишь у России есть возможность незамедлительно прекратить этот военный конфликт. Лишь Россия стоит на пути мира. Цена России за мир – капитуляция Украины, территория Украины и дети Украины. Россия считает, что мир устанет и позволит захватить Украину без каких-либо последствий. Но давайте зададимся вопросом: если мы откажемся от основных принципов ООН в угоду агрессору, то может ли каждый член этой Ассамблеи чувствовать уверенность, что его защитят? Если Украина падет, то будет ли обеспечена независимость каждого из вас? И ответ, как я полагаю здесь, – «нет».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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