Начальник Объединенного комитета начальников штабов, генерал армии Марк Милли на пресс-конференции по итогам заседания Контактной группы обороны Украины в Рамштайне во вторник, 19 сентября, заявил о своем выходе на пенсию, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами генерал армии Милли сказал: «Сегодня было мое последнее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины перед уходом на пенсию. Мой срок полномочий подходит к концу, но миссия этой группы продолжается до тех пор, пока не будет достигнута конечная цель – свободная и суверенная Украина. Успех этой группы зависит не от какого-то отдельного человека, а от ценностей всей нашей коллективной нации».

Рамштайн, Иван Бабурин

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