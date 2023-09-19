Шойгу назвал Иран стратегическим партнером России на Ближнем Востоке

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу во вторник, 19 сентября, в ходе переговоров с начальником генштаба вооруженных сил Исламской Республики Иран Мохаммадом Багери в Тегеране назвал Иран стратегическим партнером России на Ближнем Востоке и заявил о динамично развивающихся российско-иранских отношениях в области военного сотрудничества, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Шойгу сказал: «Считаю нашу встречу очередным шагом к укреплению стратегического партнерства России и Ирана. Сегодня у нас есть возможность подробно обсудить актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества. Иран – стратегический партнер России на Ближнем Востоке».

«Российско-иранские отношения в оборонной сфере развиваются динамично и позитивно. В последнее время значительно возросла интенсивность встреч, как на высшем уровне, так и на уровне руководства военных ведомств. Видим в этом общий взгляд на построение миропорядка, основанного на равноправии всех участников международных отношений», – подчеркнул глава российского оборонного ведомства.

Тегеран, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»