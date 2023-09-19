Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин во вторник, 19 сентября, рекомендовала президенту Украины Владимиру Зеленскому «надеть пиджак и галстук», требуя деньги у Соединенных Штатов, – сообщают СМИ.

Комментируя внешний вид главы киевского режима, конгрессвумен в своем микроблоге в соцсети X (экс-Twitter) написала: «Мог бы надеть пиджак, требуя наши деньги. Ему следовало бы надеть галстук и костюм. Зеленский – не губернатор 51-го штата, но Джо Байден у него в кармане. В кармане его спортивных штанов».

Вашингтон, Иван Бабурин

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