Российские миротворцы эвакуировали из Нагорного Карабаха 469 человек, в том числе 185 детей

Министерство обороны России во вторник, 19 сентября, заявило, что российские миротворцы в течение дня вывезли из наиболее опасных районов Нагорного Карабаха 469 человек, в том числе 185 детей в расположение миротворческого контингента.

В сообщении, опубликованном в бюллетене минобороны РФ, в частности, говорится: «Российские миротворцы организовали оказание медпомощи пострадавшим и эвакуацию мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов. В течение дня в расположение российского миротворческого контингента эвакуировано 469 человек, в том числе 185 детей. Медицинские работники оказали помощь девяти раненым гражданам, в том числе четырем детям».

«Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. С 12:00 19 сентября 2023 года российским миротворческим контингентом фиксируются многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения. Командование миротворцев РФ призывает стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь, а также к деэскалации и продолжению переговоров», – подчеркнули в российском минобороны.

Москва, Иван Бабурин

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