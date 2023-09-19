Германия объявила о передаче Киеву надводных беспилотников, бронемашин и десятков тысяч различных боеприпасов

Министерство обороны Германии во вторник, 19 сентября, сообщило, что в новом пакете военной помощи стоимостью 400 млн. евро в ближайшее время передаст киевскому режиму надводные морские дроны, бронемашины MRAP, а также несколько десятков тысяч артиллерийских и минометных боеприпасов, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте германского миноборны, говорится, что ФРГ передаст Украине: 50 надводных беспилотных аппаратов; 480 ракет М26 (АТ2); 200 бронемашин MRAP; 200 инженерных бронемашин Dachs; боевые машины поддержки Bergepanzer 2 или 3; системы разминирования; 30 тыс. 155-мм снарядов; 3800 155-мм дымовых снарядов ДМ125; 105 тыс. 120-мм снарядов; зимняя одежда; генераторы электроэнергии и тепла; материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов.

«Отдельные проекты реализуются за счет взносов совместно с промышленными партнерами и из запасов Бундесвера. Обещанное оборудование должно поступить в Украину в ближайшее время», – отметили в минобороны ФРГ.

Берлин, Иван Бабурин

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