Путин заявил о трехкратном росте объёмов производства особо востребованных средств поражения

Президент России Владимир Путин в Ижевске в День оружейника на заседании военно-промышленной комиссии во вторник, 19 сентября, заявил, что по итогам восьми месяцев объем производства особо востребованных средств поражения в сравнении с прошлым годом вырос в три раза, – сообщили в Кремле.

В своем вступительном слове глава государства сказал: «По итогам восьми месяцев текущего года организациям ОПК удалось сохранить стабильный темп работы и не только в целом выполнить график поставок, но и по отдельным направлениям кратно увеличить выпуск военной продукции. К примеру, объём производства основных видов бронетехники по сравнению с прошлым годом вырос более чем вдвое, а особо востребованных средств поражения – в три раза».

Кроме того, Путин заявил, что дал ряд указаний для повышения объемов производства в 2024 году средств контрбатарейной борьбы и ПВО.

«Нужно повысить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО. На этот счет мы много говорили, и мною дан ряд указаний по дополнению графика поставок на 2024 год соответствующей номенклатуры».

Ижевск, Иван Бабурин

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