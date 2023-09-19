Баку: Армия Азербайджана взяла под контроль более 60 боевых позиций в Карабахе

Официальный представитель министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов на брифинге во вторник, 19 сентября, заявил, что под контроль азербайджанской армии перешло более 60 боевых позиций в Карабахе, а также о поражении различной армянской военной техники, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Эйвазов сказал: «В ходе проведенных мероприятий под контроль азербайджанской армии перешло более 60 боевых позиций, созданных формированиями вооруженных сил Армении. Были обезврежены до 20 боевых машин, более 40 артиллерийских установок, до 30 минометов, две зенитно-ракетные установки, две радиоэлектронные боевые станции «Мортира» и другая военная техника, принадлежащая подразделениям вооруженных сил Армении».

Баку, Иван Бабурин

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