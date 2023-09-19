Анджей Дуда напомнил Киеву, что оружие для Украины идет транзитом через Польшу

Президент Польши Анджей Дуда во вторник, 19 сентября, на брифинге после выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи напомнил Киеву, что военные и гуманитарные поставки на Украину идут именно через Польшу.

Отвечая на вопрос об иске, поданном Киевом в ВТО против Варшавы, Дуда сказал: «Было бы хорошо, если бы Украина помнила, что она получает от нас помощь, и что именно мы являемся транзитной страной для Украины. Напомним, именно через Польшу на Украину поступает, как военная, так и гуманитарная помощь».

Следует напомнить, что Украины подала иск в ВТО против Польши из-за решения Варшавы продлить запрет на поставки украинской сельхозпродукции, в частности, зерновых.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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