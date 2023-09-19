Зеленский пугал Россией участников Генассамблеи ООН

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на 78-й Генеральной Ассамблеи во вторник, 19 сентября, заявил, что если Россия добьется успеха на Украине, что многие места в зале Генассамблеи могут оказаться пустыми, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию из зала заседаний Генассамблеи ООН.

В ходе своего выступления глава киевского режима сказал: «Каждое десятилетие Россия начинает новую войну. Части Молдовы и Грузии остаются оккупированными. Россия превратила Сирию в руины. И если бы не Россия, химическое оружие никогда бы не было применено там, в Сирии. Россия почти поглотила Белоруссию. Очевидно, что это угрожает Казахстану и странам Балтии… И цель нынешней войны против Украины – превратить нашу землю, наших людей, наши ресурсы в оружие против вас, против международного порядка, основанного на правилах. Многие места в зале Генеральной Ассамблеи могут оказаться пустыми, если Россия добьется успеха».

«Мы видим войну дронов. Мы знаем возможные последствия распространения войны в киберпространстве. Искусственный интеллект можно было бы научить хорошо сражаться, прежде чем он научится помогать человечеству. Слава Богу, люди еще не научились использовать климат как оружие», – добавил Зеленский.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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