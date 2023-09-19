СМИ: В НАТО и G7 спрогнозировали, когда завершится конфликт на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что никто не может сказать о сроках завершения войны на Украине, а чиновник из европейской страны, входящей в группу G7, спрогнозировал, что украинский конфликт продлится «еще шесть-семь лет», – сообщают СМИ.

В интервью британской государственной вещательной корпорации BBC Столтенберг сказал: «Никто не знает, как долго эта война продлится, но мы видели, что Украина способна добиваться прогресса. Конечно, не в последнюю очередь за счет помощи со стороны международного сообщества. Я думаю, Украина со временем станет членом НАТО».

В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника из европейской страны группы G7, сообщило, что «США и их союзники в «Большой семерке» ожидают, что конфликт на Украине может затянуться на годы и встраивают такую возможность в свое военное и финансовое планирование. …Конфликт на Украине может затянуться и продолжаться еще шесть или семь лет».

Вашингтон, Иван Бабурин

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