Посольство России в Ереване направило ноту в МИД Армении

Посольство России в Ереване во вторник, 19 сентября, сообщило, что после блокирования манифестантами здания дипмиссии направило ноту в МИД Армении.

В сообщении российского диппредставительства в Армении, в частности, говорится: «Обратили внимание на распространившиеся в сети Интернет призывы к проведению протестной акции около здания посольства России в Армении. После их появления дипмиссия оказалась заблокирована сначала частично, а затем полностью. Нормальное функционирование по-прежнему остается невозможным. Находимся в контакте с компетентными органами Республики Армения. Направили ноту в МИД Армении с целью принятия мер для восстановления нормального функционирования посольства в соответствии с обязательствами по Венской конвенции о дипломатических сношениях».

Ереван, Иван Бабурин

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