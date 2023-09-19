Стала известна программа визита Лаврова на Генассамблею ООН

В МИД России во вторник, 19 сентября, рассказали о программе официального визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, говорится: «Завтра начинается официальный визит главы российского внешнеполитического ведомства С.В.Лаврова в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. С 19 по 26 сентября Министр иностранных дел России примет участие в целом ряде многосторонних мероприятий, в том числе по линии Совета Безопасности ООН, БРИКС, ОДКБ и Группы друзей в защиту Устава ООН. Планируется также и ШОС. Кроме того, он намерен провести порядка двадцати двусторонних встреч с коллегами из различных государств и руководителями международных организаций».

«Запланирована беседа с Генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем. Ключевым событием пребывания С.В.Лаврова в Нью-Йорке станет его выступление в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН 23 сентября», – подчеркнули в российском МИДе.

Москва, Иван Бабурин

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